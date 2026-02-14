«Я младше Путина»: что стоит за заявлением Зеленского

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Агрессор РФ затягивает переговоры, пытаясь нормализовать отношения с Соединенными Штатами Америки и добиться смягчения санкций. Однако у «фюрера» РФ Владимира Путина «не так много времени».

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью POLITICO.

По его словам, сейчас только Европа предоставляет средства и помощь Украине. В то же время, только США могут остановить Путина. В то же время, Вашингтон, считает Зеленский, посылает больше сигналов Украине, что именно она должна идти на компромиссы, чтобы закончить войну. Впрочем, это неправильно.

«Как я вижу, они (США — ред.) дают больше сигналов, что компромиссы должна делать Украина, а не Россия. Это не правильная позиция», — отметил украинский президент.

Зеленский заметил, что мир пошел на один «наибольший компромисс», поскольку ни хозяин Кремля, ни его приспешники до сих пор не находятся за решеткой.

«Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел, и это просто недопустимо», — сказал он.

Зеленский заявил, что «фюрер» РФ не отказался от намерений захватить всю территорию Донбасса. Он сознательно затягивает переговоры, чтобы нормализовать отношения и смягчить наложенные на страну-агрессорку экономические санкции.

«Пока давления не будет достаточно, они будут играть», — подчеркнул Зеленский.

В то же время, президент уверен, что Украина победит Путина, несмотря на сложную зиму и многочисленные потери.

«Я младше Путина, это важно. У него не так много времени», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснил, почему хочет встретиться с Путиным. По его словам, прямые переговоры с «фюрером» РФ должны быть открыты и сосредоточены на конкретных шагах по прекращению войны в Украине. Личный разговор необходим для решения вопросов территорий, которые не поддаются урегулированию на других уровнях.

Заметим, что Зеленский исключил возможность встречи с Путиным в Москве. По его словам, приглашение украинской стороны в столицу страны-агреосорки является лишь политической игрой тех, кто действительно не хочет договариваться об окончании войны. Президент подчеркнул, что встреча в России невозможна, как и приезд российского фюрера в Киев.