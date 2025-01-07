"Я могу понять чувство РФ": Трамп против вступления Украины в НАТО

Также Трамп предостерег, что война в Украине может обостриться.

Избранный президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп выступает против вступления Украины в НАТО.

Это следует из его заявлений на пресс-конференции в имении Мар-а-Лаго 7 января.

"Запад понимает, что Украина не может быть в НАТО, я тоже это поддерживаю", – заявил Трамп.

По его мнению, полномасштабное вторжение России началось якобы из-за того, что "Байден позволил Украине вступить в НАТО".

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"Россия на протяжении многих лет говорила, что вы никогда не сможете присоединить Украину к НАТО. Это было как будто высечено на камне. А Байден сказал, что нет, они должны иметь возможность вступить в НАТО. Так у России есть кого-то прямо у себя на пороге. Я могу понять их чувства на этот счет", – заявил Трамп.

На вопрос, когда именно США отрицали возможность вступления Украины в НАТО, он ответил: "Я считаю, что это всегда было понятно".

"На самом деле, я считаю, что у них было соглашение, а затем Байден его нарушил. У них было соглашение, которое бы удовлетворило Украину и всех других, но Байден сказал: "Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО", — добавил избранный президент.

Также Трамп предостерег, что война в Украине может обостриться.

"Когда я услышал, как Байден вел переговоры, я сказал: "Вы закончите войну". И это оказалась очень плохая война. И она может обостриться. Эта война может обостриться и стать гораздо хуже, чем сейчас", – считает политик.

Ранее Дональд Трамп заявил, что надеется остановить войну в Украине через шесть месяцев.

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