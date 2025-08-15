"Я не буду говорить от имени Украины": Трамп назвал главную цель встречи с Путиным

Президент США Дональд Трапп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп на борту самолета Air Force One, направляясь на Аляску для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, сделал несколько важных заявлений для журналистов.

Об этом сообщает CNN.

Комментируя предстоящие переговоры, Трамп подчеркнул, что его главная цель – не договариваться об условиях мира для Украины, а склонить Путина к переговорному процессу.

"Я здесь не для того, чтобы договариваться от имени Украины", - сказал он журналистам.

На вопрос, могут ли Соединенные Штаты предоставить Украине гарантии безопасности в рамках мирного соглашения, Трамп ответил: «Возможно». При этом он сразу уточнил, что об участии НАТО речь не идет.

«Не в формате НАТО. Есть некоторые вещи, которые не состоятся», — отметил Трамп.

Напомним, Трамп перед встречей на Аляске заявил, что ожидает конкретных результатов от переговоров по Украине. Американский президент подчеркнул, что продолжение атак России не усиливает позиции Кремля, а наоборот – вредит Путину.