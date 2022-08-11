"Я не буду отвечать "да" или "нет": в Еврокомиссии прокомментировали прекращение выдачи виз россиянам

Вопрос выдачи виз гражданам России находится в компетенции государств-членов Евросоюза. Они в каждом конкретном случае могут отказать в визе из-за угроз своей безопасности.

Из-за незаконной, неоправданной агрессии России против Украины прежде всего Украина, но и государства-члены ЕС предстали перед беспрецедентными вызовами.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, сообщает "Европейская правда".

"Я не буду отвечать "да" или "нет" на ваш вопрос, поскольку мы уже разработали подробные рекомендации государствам-членам по применению решения о частичном ограничении режима визовой либерализации с Россией. Это в компетенции государства-члена – рассматривать каждое заявление и отказывать на основании угрозы общественному порядку или внутренней безопасности", – ответила Хиппер на вопрос о том, поддерживает ли Еврокомиссия прекращение выдачи туристических виз россиянам.

Чиновница в этом контексте напомнила о еще одной проблеме в процессе выдачи виз гражданам РФ.

"Есть еще один элемент, который следует учесть. Это тот факт, что многие работники консульств были высланы из России, что еще больше усложняет процесс обработки визовых заявок для граждан РФ", — отметила представитель Еврокомиссии.

Она добавила, что в настоящее время продолжаются дискуссии на уровне ЕС с государствами-членами, чтобы обеспечить координацию. Хиппер отметила, что государства-члены должны выполнять международные обязательства и обеспечить, чтобы всегда была категория людей, которым визы будут выдавать в любом случае: по гуманитарным причинам, для членов семей граждан ЕС, для журналистов или диссидентов.

Напомним, Эстония решила закрыть свои границы для граждан России с шенгенскими визами.

В то же время Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал страны ЕС ограничить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.

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