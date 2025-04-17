"Я не его фанат": Трамп ответил, считает ли Зеленского виновным в войне

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского ответственным за войну в Украине.

Об этом он сказал в рамках встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони.

Как передает The Guardian, Мелони спросили на итальянском языке о том, что она думает, что Трамп считает Зеленского ответственным за войну в Украине. Она дала пространный ответ, также на итальянском.

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«Это было так красиво. Что… что она сказала?», — смеясь, спросил Трамп.

Затем переводчик объяснил вопросы на английском, и все почувствовали, как в комнате растет напряжение, заметили в издании.

«Я не считаю Зеленского ответственным, но я не очень в восторге от того, что началась та война», — сказал Трамп.

«И потому я не доволен им, и я не доволен кем-либо, кто причастен. Я не виню его, но не могу сказать, что он проделал лучшую работу. Хорошо? Я не большой фанат (Зеленского — Ред.)», — добавил глава Белого дома.

Напомним, что в понедельник Трамп обвинил в войне Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Он сказал: «Байден мог это остановить, и Зеленский мог остановить, а Путин никогда не должен этого начинать. Миллионы людей погибли из-за трех человек».