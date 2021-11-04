"Я не хочу участвовать в некоторых вещах": Аваков впервые объяснил причины своей отставки

"Я не хочу участвовать в некоторых вещах": Аваков впервые объяснил причины своей отставки

Экс-министр внутренних дел отметил, что теперь вся исполнительная власть сосредоточена на Офисе президента.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как сообщил президенту Владимиру Зеленскому о своей отставке и почему он это сделал.

О причинах решения он впервые объявил публично в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Авакова, президент Зеленский доверил ему должность министра внутренних дел как компетентному человеку, который "может делать свое дело".

"Я проработал два с лишним года, пока не увидел, что, наверное, моя компетентность не может реализовать себя дальше. Это привело к отставке. Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен", — сообщил эксминистр.

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Аваков намекнул на свою принципиальность, заметив, что в пределах своей профессиональной компетенции всегда настаивает на своем мнении. “Я умею говорить нет, а это не всем нравится. Я говорю "так нельзя", а это не всем нравится”, — объяснил он.

По мнению Арсена Авакова, теперь исполнительная власть сосредоточена на Офисе президента и отсутствие баланса представляет гигантскую проблему.

Такую ситуацию он объясняет большим мандатом доверия, полученным от 73% избирателей президентом Зеленским. Именно об этом, по его словам, он и говорил с главой государства, когда сообщал о своем намерении покинуть пост министра.

"Мы сели и переговорили с президентом – очень открыто. Я сказал ему: это за вас голосовали 73%, это на вас ответственность, поэтому я ни в коей мере не хочу дискутировать и не имею права. Мое мнение такое, ваше – такое. Правильно мне идти в отставку, а вам пытаться находить другие решения", – рассказал экс-министр.

Напомним, после заявления Арсена Авакова об отставке с должности главы МВД в Сети активно обсуждали причины и последствия этого заявления, теряясь в догадках.

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