"Я не могу продавать наше государство": Зеленский раскрыл детали документа о полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал содержание документа, который обсуждался в ходе переговоров с представителями США, заявив, что содержал неприемлемые для Украины условия.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

"Документ был не четким, потому что в одном месте говорилось о том, что 50% мы должны отдать. Я готов к публичности этого документа, ведь не думаю, что это поможет нашим отношениям. Я с уважением отношусь к США, и поэтому я сказал, что этот документ не готов — это вне моих возможностей, вне полномочий, вне конституции Украины все, что там написано".

Президент подчеркнул, что в документе не было упоминаний о гарантиях безопасности для Украины.

"Там нет слова о гарантиях безопасности, и уже на второй встрече с Венсом мы договорились, что там может идти речь об этом", — добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что не согласился на предложенные условия передачи части украинских ресурсов:

"Я не могу продавать наше государство, так что давайте вы пропишете какие-то гарантии, а мы напишем в меморандуме какие-то проценты (на полезные ископаемые – ред.). Мне сказали — только 50%, и я ответил: "No". Пусть тогда юристы работают дальше".

Напомним, редкоземельные ресурсы для США стали одним из составляющих предложений Украины. Президент Дональд Трамп предложил Украине соглашение: доступ Америки к редкоземельным ресурсам в обмен на дальнейшую военную и экономическую помощь. Это совпадает со стратегией Киева по укреплению отношений с его администрацией.