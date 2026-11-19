Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские спецслужбы уже несколько раз пытались организовать покушения на него.

Об этом он сказал в интервью NBC.

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Зеленский отметил, что осознает опасность, связанную с его работой во время войны.

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Он также рассказал, что украинские разведчики, представители сил безопасности и охрана регулярно предупреждают его о возможных покушениях. Поэтому ему рекомендуют менять планы на день и ночь и усиливать меры безопасности.

Однако Зеленский подчеркнул, что не может постоянно жить, учитывая угрозу собственной жизни.

«Но я не могу так жить. Иначе это будет не та жизнь, за которую мы боремся. Мы боремся за свободу», — сказал президент.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия после полномасштабной войны все еще «очень хочет» отстранить его от власти.

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«Первый случай был очень интересный… люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение», — сказал президент.

Один из помощников Зеленского рассказал, что в течение первых нескольких недель войны на него было совершено, по меньшей мере, десять покушений.

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