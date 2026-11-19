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"Я не могу так жить": Зеленский рассказал о покушениях на свою жизнь
Управление Государственной охраны своевременно предупреждает угрозы президенту Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские спецслужбы уже несколько раз пытались организовать покушения на него.
Об этом он сказал в интервью NBC.
Зеленский отметил, что осознает опасность, связанную с его работой во время войны.
Он также рассказал, что украинские разведчики, представители сил безопасности и охрана регулярно предупреждают его о возможных покушениях. Поэтому ему рекомендуют менять планы на день и ночь и усиливать меры безопасности.
Однако Зеленский подчеркнул, что не может постоянно жить, учитывая угрозу собственной жизни.
«Но я не могу так жить. Иначе это будет не та жизнь, за которую мы боремся. Мы боремся за свободу», — сказал президент.
Напомним, Зеленский заявил, что Россия после полномасштабной войны все еще «очень хочет» отстранить его от власти.
«Первый случай был очень интересный… люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение», — сказал президент.
Один из помощников Зеленского рассказал, что в течение первых нескольких недель войны на него было совершено, по меньшей мере, десять покушений.