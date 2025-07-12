"Я не Путин": Зеленский ответил, сколько лет хочет быть президентом

Президент Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент Владимир Зеленский заявил, что не собираются быть во главе страны 30-35 лет, в отличие от российского диктатора Путина.

Об этом глава государства сказал в фильме BBC.

«Я не Путин. Я не буду президентом 30 или 35 лет. Поверьте мне», — сказал Зеленский.

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Президент заявил, что стремится сохранить собственное самоуважение, ведь это важно для него и его семьи. Также он заверил, что хочет помочь Украине.

«Я должен, я понимаю, что я не могу изменить выбору людей и их вере в меня. Я люблю Украину. Что это значит? Я люблю все, все лучшее, что у меня было в жизни, связанное с Украиной. Моя жена, мои дети, мои фильмы в прошлой профессии и мой президентский путь. Украина — это все, что у меня есть, поэтому я должен», — сказал он.

Ранее президент Зеленский заявил, что у Путина «фактически нет эмоций, он делает свою работу, как убийца».