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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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"Я не собираюсь сдерживаться": премьер Эстонии жестко ответил Пентагону из-за России

Эстония продолжит открыто заявлять о российской угрозе. Кристен Михал подчеркнул, что заигрывание с диктаторами приносит только унижение.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал / © Associated Press

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что он и его государство не собираются смягчать свою позицию по отношению к России. На фоне сообщений о просьбе Пентагона сдерживать критику, Михал назвал президента РФ Владимира Путина диктатором, убивающим женщин и детей.

Об этом пишет Delfi.

Михал сказал, что попытки наладить отношения с диктаторами в конечном счете приводят лишь к унижению, а свобода в таком случае все равно будет потеряна.

«Эстония, как и другие страны Балтии, открыто говорит об угрозе со стороны России. Мы придерживались этой позиции раньше и будем придерживаться ее дальше», — высказался премьер-министр.

Он отметил, что внутри Эстонии политики накануне выборов упрекают власти в недостаточной решимости.

«У себя дома мы слышим предвыборные жалобы политиков на то, что мы недостаточно решительны, а из новостей узнаем, что наши союзники из самой большой страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались», — сказал Михал.

По словам премьера, лично от американской стороны он таких просьб не получал. В последний раз Михал встречался с президентом США Дональдом Трампом летом в Анкаре, однако во время этой встречи вопрос сдержанности в риторике по отношению к России не поднимался.

«Я не собираюсь сдерживаться. Путин — диктатор, убивающий женщин и детей. И будет продолжать это делать, пока его не заставят изменить курс», — подчеркнул глава эстонского правительства.

Он также рассказал о мерах, которые НАТО предпринимает в последние годы для сдерживания России.

«Конечно, наша твердая позиция и четкие заявления не дают России покоя», — сказал Михал.

Он заявил, что Путин все менее успешно действует на поле боя, а из-за пожаров в российских городах и портах, по словам премьера, хозяин Кремля вынужден «вести себя как террорист». В то же время Михал признал, что предстоящая зима будет сложной для Украины.

Отдельно премьер отметил вклад Эстонии в оборону НАТО. По его словам, страна вместе с расходами на собственную оборону направляет на нужды Североатлантического союза почти 7% ВВП. Таким образом, Эстония, защищая восточный фланг НАТО, одновременно вносит вклад в безопасность других стран.

«Адекватная оценка угроз и готовность называть волка волком, а не «лесной собачкой», — необходимое условие готовности к обороне», — заявил Михал.

Журналистам издания не удалось получить комментарий от министра обороны Эстонии Мартина Херема. Пресс-секретарь министерства отметил, что публикация о просьбе от Вашингтона опирается на анонимные источники, поэтому ведомство не будет ее комментировать.

Напомним, по данным источников издания Reuters, Пентагон призвал Литву, Латвию и Эстонию смягчить риторику по отношению к России и не «провоцировать» ее резкими заявлениями. В США считают, что чрезмерный акцент на российской угрозе может помешать безопасности европейского континента. Европейские чиновники удивлены такими советами на фоне активизации российских диверсий в ЕС.

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