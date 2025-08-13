ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
132
Время на прочтение
1 мин

"Я не тот диктатор": Вучич сделал неожиданное заявление о своем политическом будущем

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что больше не планирует баллотироваться на должность и не намерен менять Конституцию ради продления каденции.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Александр Вучич

Александр Вучич / © Associated Press

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства в третий раз и не намерен менять Конституцию для продления своего пребывания у власти.

Его слова цитирует Clash Report.

"Я больше не могу баллотироваться на пост президента, и мне даже не приходит в голову менять Конституцию, чтобы продолжать баллотироваться. Я не тот диктатор, которым вы меня изображаете", - подчеркнул Вучич.

Действующий президент Сербии занимает должность с 2017 года. В 2022 году он был переизбран на второй срок. По Конституции страны, глава государства может находиться на должности не более двух сроков подряд.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie