- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 1 мин
"Я не тот диктатор": Вучич сделал неожиданное заявление о своем политическом будущем
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что больше не планирует баллотироваться на должность и не намерен менять Конституцию ради продления каденции.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства в третий раз и не намерен менять Конституцию для продления своего пребывания у власти.
Его слова цитирует Clash Report.
"Я больше не могу баллотироваться на пост президента, и мне даже не приходит в голову менять Конституцию, чтобы продолжать баллотироваться. Я не тот диктатор, которым вы меня изображаете", - подчеркнул Вучич.
Действующий президент Сербии занимает должность с 2017 года. В 2022 году он был переизбран на второй срок. По Конституции страны, глава государства может находиться на должности не более двух сроков подряд.