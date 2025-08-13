"Я не тот диктатор": Вучич сделал неожиданное заявление о своем политическом будущем

Александр Вучич / © Associated Press

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства в третий раз и не намерен менять Конституцию для продления своего пребывания у власти.

Его слова цитирует Clash Report.

"Я больше не могу баллотироваться на пост президента, и мне даже не приходит в голову менять Конституцию, чтобы продолжать баллотироваться. Я не тот диктатор, которым вы меня изображаете", - подчеркнул Вучич.

Действующий президент Сербии занимает должность с 2017 года. В 2022 году он был переизбран на второй срок. По Конституции страны, глава государства может находиться на должности не более двух сроков подряд.