Я не управляю страной, как в фильме "Не смотрите вверх": Зеленский заверил, что осознает угрозу РФ

Он напомнил, что Кремль регулярно пугает Украину военным вторжением.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на вопрос журналиста, что он специально умаляет уровень угрозы российского вторжения по ряду причин, в частности, чтобы уменьшить негативное влияние на экономику.
Об этом он сказал во время пресс-конференции для иностранных журналистов.
Он напомнил, что Кремль регулярно пугает Украину военным вторжением.
"Когда у нас было увеличение (российских — Ред.) военных в 2021 году (у границ Украины — Ред.), когда был пик военных учений, а затем пошли сигналы из РФ и некоторых европейских государств, что все же оказалось, что Россия начала отводить войска. И это подтверждали многие СМИ, спецслужбы. Но наши люди увидели, что они не отводили. Это было несколько шагов назад, а затем возвращение. Мы увидели и сказали, что это они сделали для картинки, для внутреннего потребителя. Такие вещи мы понимаем", — говорит Зеленский.
Президент подчеркнул, что для него самое важное — сохранить жизнь людей, а уже потом экономика.
"Для меня вопрос эскалации не меньше, чем для США и других стран. Я не управляю государством, как в вашем фильме "Не смотрите вверх". Мы смотрим вверх и точно знаем, что происходит, и говорим с людьми. Но мы в этой ситуации 8 лет – мы смотрим не только вверх, но и под ноги", – отмечает глава государства.
Зеленский признал, что вероятность атаки России сейчас есть.
"Но она была в 2021 году, в 2020 году она была меньше, в 2019 году после "нормандского формата" она была еще меньше. На днях была встреча в "нормандском формате. А потому, если это не политический театр, а все серьезно, то это шаги. Я считаю, что нужно очень осторожно говорить о том, что война будет завтра, нельзя говорить о том, что война будет завтра или что война будет до конца февраля. Война может быть, к сожалению. И здесь ставить три точки. И сказать, что "да, она будет", потому что мы должны понимать, что происходит с людьми. Потому что это смелый народ", — подытожил он.
Ранее президент Владимир Зеленский назвал свои главные приоритеты работы в должности главы государства.
Читайте также:
- "Паника излишняя": Зеленский рассказал о ДРГ, которые действуют не только на Донбассе, но и во многих регионах
- Зеленский объяснил, почему Украине необходимо вступить в НАТО
- "Если война будет, то не только с Украиной" : Зеленский оценил угрозу российского вторжения