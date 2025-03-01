Я не уверен, что мы сделали что-то плохое – Зеленский поблагодарил Трампа и американский народ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал общение с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом сообщает Fox News.

Я благодарю президента Трампа и двухпартийную поддержку Конгресса, и я всегда был очень благодарен от всех наших людей. Вы очень помогли нам с самого начала в течение трех лет полномасштабных инноваций. Вы помогли нам выжить, и в любом случае мы являемся стратегическими партнерами, даже в таком жестком диалоге.

Я со всем уважением отношусь к тому, что он (президент США Дональд Трамп – ред.) хочет закончить эту войну, но никто не хочет закончить больше, чем мы, потому что мы в Украине. Я думаю, что мы должны быть на одной стороне.

Я надеюсь, что президент на нашей стороне вместе с нами. Я много раз слышал от президента Трампа, что он остановит войну, и я надеюсь, что он это сделает.

Как сказал президент Рейган, мир – это не просто отсутствие войны.

Путин нарушил перемирие 25 раз за последние годы, за все эти годы, за эти 10 лет.

Напомним, что ранее сообщалось, что США рассматривают возможность прекращения всей военной помощи Украине. Решение, если оно будет принято, будет касаться радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов, ожидающих отправки в Украину, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

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