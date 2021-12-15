"Я не уверен, но это его право, что он меня услышал": Зеленский об разговоре с Шольцом о "Северном потоке-2"

"Я не уверен, но это его право, что он меня услышал": Зеленский об разговоре с Шольцом о "Северном потоке-2"

Санкции против "Северного потока-2" – это вопрос безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом он обсудил санкции в отношении "Северного потока-2" и то, какие шаги следует предпринять, чтобы прекратить российскую агрессию на оккупированном Донбассе.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита "Восточного партнерства".

Президент Украины рассказал, что он пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом о "Северном потоке-2" и подчеркнул, что он угрожает безопасности Украины.

"Во-первых, мне кажется, что достаточно холодно, чтобы открывать так окна. Потому что надо понимать, что там за окнами. Если бы канцлер спросил меня, что мы ведь давно соседи, хорошо знаем друг друга с коллегами из РФ. Мы бы ему сказали, что сначала нужно выяснить, что там: дождь, снег, рады ли тебе. Но, с другой стороны, это суверенное право Германии проводить свои диалоги, особенно по экономическим вопросам. Мы сегодня говорили с канцлером Шольцом относительно "Северного потока". Я считаю, что санкции — это сильный шаг, потому что в нашем случае это вопрос безопасности, и я даже не говорю об энергетической безопасности Украины, Европы и т.д. Это в принципе самый серьезный инструмент для разговора с РФ", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что он с канцлером Германии обсуждал и вероятную встречу с главой страны-агрессора.

"Мы с ним говорили, как организовать встречу с президентом РФ, о подвижках в выполнении "Минска" и других шагах для окончания военного конфликта на Востоке нашей страны. Я не уверен, но это же его право, что он меня услышал. Но в крайнем случае он меня слышал. Окна и двери Украины всегда открыты", — сказал президент.

Напомним:

Президент сказал, что у Евросоюза пять путей реагирования на агрессию Российской Федерации.

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