"Я не верю в 100 000 миротворцев, которые сюда придут": политолог о гарантиях безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины не будут связаны с 5 статьей НАТО, где говорится, что нападение на одного из участников НАТО является нападением на НАТО в целом и вызывает ответ со стороны всех членов Альянса, а решение по применению этой статьи принимается после консультаций между его участниками.

Об этом сказал политолог Вадим Денисенко на " Radio NV ".

Гарантии безопасности, по словам Денисенко, будут связаны с красными линиями, которые должны быть четко зафиксированы в будущем переговорном документе, который станет завершающим переговоры.

Политолог назвал четыре главных пункта такого договора.

"Украина не может быть нейтральной страной, потому что могут существовать варианты, когда мы будем создавать определенные региональные военно-политические союзы по примеру того, как в 2023 году достаточно много говорилось о союзе в треугольнике Британия-Польша-Украина", — пояснил политолог.

Другим пунктом должна быть невозможность резкого уменьшения максимальной численности вооруженных сил Украины.

"Пункт № 3: Украина должна получить гарантии того, что нам будут поставлять соответствующие виды оружия. И это должно быть разложено, условно, на десятилетие вперед, где будет сказано, что нам нужно столько-то того-то столько-то, того-то столько-то того-то, плюс мы не можем допустить того на чем Россия, а также у отраслей, прежде всего, ракетной промышленности. Это наши гарантии безопасности», — объяснил Денисенко.

Он также выразил неуверенность в том, что западные миротворцы прибудут в Украину.

Я, честно говоря, не верю ни в какие другие гарантии безопасности. Я не верю ни в какие 100 000 миротворцев, которые сюда придут. Я не верю в какие-то другие квази-инструменты. ми", — сказал политолог.

Напомним, США разослали странам ЕС так называемую "анкету" по безопасности Украины.

Тем временем, президенты США и РФ должны встретиться в Саудовской Аравии до 28 февраля и обсудить прекращение войны в Украине.

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