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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Я не знаю, что черт случилось с Путиным»: Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины

Президент США заявил, что недоволен действиями российского диктатора.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на сотенные массированные атаки России на Украину.

Об этом информирует SkyNews.

«Я не знаю, что черт случилось с Путиным», — заявил Трамп, комментируя обстрелы Украины.

Президент США заявил, что давно знает российского диктатора и всегда им «ладил».

Но он бьет ракетами по городам и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Нисколько. Он убивает людей. И с этим парнем что-то произошло, и мне это не нравится», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп публично отказался от давления на Москву, в Вашингтоне и Брюсселе все чаще раздаются прогнозы об ослаблении боевого потенциала России уже в следующем году.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге, где будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

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