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«Я не знаю, что черт случилось с Путиным»: Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины
Президент США заявил, что недоволен действиями российского диктатора.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на сотенные массированные атаки России на Украину.
Об этом информирует SkyNews.
«Я не знаю, что черт случилось с Путиным», — заявил Трамп, комментируя обстрелы Украины.
Президент США заявил, что давно знает российского диктатора и всегда им «ладил».
Но он бьет ракетами по городам и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Нисколько. Он убивает людей. И с этим парнем что-то произошло, и мне это не нравится», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп публично отказался от давления на Москву, в Вашингтоне и Брюсселе все чаще раздаются прогнозы об ослаблении боевого потенциала России уже в следующем году.
Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге, где будет присутствовать президент США Дональд Трамп.