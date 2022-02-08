Я не знаю ни одной страны в Европе, которая может мощно давить на Россию - Зеленский

Я не знаю ни одной страны в Европе, которая может мощно давить на Россию - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что пока он не видит процесса деоккупации нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Европейском союзе нет ни одной страны, которая может сильно давить на президента России Владимира Путина.

Такое мнение глава Украины высказал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на брифинге во вторник, 8 февраля.

"То, что Путин чувствует, что он не является субъектом эскалации, что это было просто давление... Я не знаю такого субъекта в Европе, который мог бы давить мощно на РФ. По крайней мере, деоккупация нашего государства не происходит пока ", – сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, глава Франции Эммануэль Макрон похвалил Зеленского за взвешенность и анонсировал встречу лидеров "нормандской четверки". Французский лидер отметил хладнокровие украинского президента на фоне военной угрозы со стороны РФ.

Напомним, 8 февраля в Киев с рабочим визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. У него была встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон рассказал , о чем будет общаться с Зеленским.

Накануне, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины.

"Терпи, моя красавица"? — президент Зеленский ответил Владимиру Путину

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