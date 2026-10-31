"Я не знаю, возможен ли мир": Рубио раскрыл неожиданную правду о завершении войны в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио скептически высказался о перспективах дипломатического завершения войны России против Украины. По его словам, американская сторона продолжает искать ответ на вопрос, можно ли достичь мирной договоренности путем переговоров.

Об этом заявил Марко Рубио в ходе встречи министров иностранных дел G20 в Атланте.

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Что Рубио сказал о возможности мира в Украине

Американский госсекретарь признал, что не может утверждать, что переговорное урегулирование войны уже близко. По его словам, Вашингтон и дальше пытается выяснить, можно ли вообще достичь такого результата.

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«Я не знаю, возможен ли мир в Украине путем переговоров. Именно это мы пытаемся узнать. Не думаю, что кто-то здесь утверждает, что мы находимся на пороге переговорного урегулирования», — сказал Рубио.

Таким образом госсекретарь США не подтвердил приближение договоренности между Киевом и Москвой, несмотря на активизацию дипломатических контактов и заявления американской администрации о стремлении завершить войну.

Переговоры о завершении войны — последние заявления США и Украины

Еще 24 октября Рубио объяснял, что завершить войну только военным путем невозможно . Для дипломатического урегулирования, по его словам, обеим сторонам придется искать компромисс и соглашаться с определенными уступками. Госсекретарь также отмечал, что без готовности Киева и Москвы договариваться шансов на мир не будет.

В то же время, Украина заявляет о готовности продолжать переговоры с США и Россией. 30 октября представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Киев хотел бы провести следующую трехстороннюю встречу как можно скорее, желательно уже в ноябре, однако конкретной даты еще нет. Украина готовится к переговорам в Абу-Даби , а одним из ориентиров для согласования сроков называют период после промежуточных выборов в США.

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На фоне сдержанной оценки Рубио президент США Дональд Трамп 31 октября высказался гораздо более оптимистичным. В интервью The Benny Show он заявил, что, по его мнению, стороны приближаются к договоренности о завершении войны. Американский президент отметил, что раньше такого не говорил, а теперь «может это сказать» о перспективе заключения мирного соглашения.

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