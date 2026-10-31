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"Я не знаю, возможен ли мир": Рубио раскрыл неожиданную правду о завершении войны в Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон до сих пор пытается выяснить, можно ли завершить войну России против Украины по дипломатическому пути.
Государственный секретарь США Марко Рубио скептически высказался о перспективах дипломатического завершения войны России против Украины. По его словам, американская сторона продолжает искать ответ на вопрос, можно ли достичь мирной договоренности путем переговоров.
Об этом заявил Марко Рубио в ходе встречи министров иностранных дел G20 в Атланте.
Что Рубио сказал о возможности мира в Украине
Американский госсекретарь признал, что не может утверждать, что переговорное урегулирование войны уже близко. По его словам, Вашингтон и дальше пытается выяснить, можно ли вообще достичь такого результата.
«Я не знаю, возможен ли мир в Украине путем переговоров. Именно это мы пытаемся узнать. Не думаю, что кто-то здесь утверждает, что мы находимся на пороге переговорного урегулирования», — сказал Рубио.
Таким образом госсекретарь США не подтвердил приближение договоренности между Киевом и Москвой, несмотря на активизацию дипломатических контактов и заявления американской администрации о стремлении завершить войну.
Переговоры о завершении войны — последние заявления США и Украины
Еще 24 октября Рубио объяснял, что завершить войну только военным путем невозможно . Для дипломатического урегулирования, по его словам, обеим сторонам придется искать компромисс и соглашаться с определенными уступками. Госсекретарь также отмечал, что без готовности Киева и Москвы договариваться шансов на мир не будет.
В то же время, Украина заявляет о готовности продолжать переговоры с США и Россией. 30 октября представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Киев хотел бы провести следующую трехстороннюю встречу как можно скорее, желательно уже в ноябре, однако конкретной даты еще нет. Украина готовится к переговорам в Абу-Даби , а одним из ориентиров для согласования сроков называют период после промежуточных выборов в США.
На фоне сдержанной оценки Рубио президент США Дональд Трамп 31 октября высказался гораздо более оптимистичным. В интервью The Benny Show он заявил, что, по его мнению, стороны приближаются к договоренности о завершении войны. Американский президент отметил, что раньше такого не говорил, а теперь «может это сказать» о перспективе заключения мирного соглашения.