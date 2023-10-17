"Я никуда не уйду": президент Грузии не планирует отставку, несмотря на решение Конституционного суда

«Я никуда не уйду. Не уйду в отставку, не уйду в отставку», — на всякий случай дважды повторила президент Грузии Саломе Зурабишвили для руководящей партии.

Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили должна сама уйти в отставку после решения Конституционного суда.

После этого президент выступила с чрезвычайным заявлением. По словам президентки, страна, в которой нет никакого баланса между ветвями, не может считаться демократической страной.

«Сегодня европейское будущее и демократия были убиты одним камнем. Страна, в которой нет баланса между ветвями, не может считаться демократической страной. Это попытка «Мечты», но время «Мечты» мечтать прошло. Пусть сами думают, какая Саломе Зурабишвили была для них лучше. Меня это не интересует. Меня интересует, где я больше полезна этой стране – как свободный политик или как президент, который продолжит свой мандат. Это покажет ближайшее будущее.

Все общество объединено на этом европейском пути, вместе мы добьемся этого результата. Первый результат будет в конце этого года, кто бы ни мешал этому изнутри. А в конце следующего года будет следующий этап. Впереди у нас год-полтора, и мы всего этого добьемся. Пусть никто не теряет надежду. Мы также добьемся свободных выборов. Мы все сможем сделать вместе», – заявила Зурабишвили.

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Она также объявила, что намерена присутствовать в парламенте, когда руководящая партия будет проводить голосование за ее «антиевропейский импичмент».

«Я пойду в парламент. И я буду там рядом с этими человечками, мне не понадобится никто, чтобы меня поддерживать... Выйду, если мне дадут слово, если нет, все равно выйду и скажу все, что надо сказать...», — заявила Зурабишвили.

В то же время она поблагодарила всех, кто ее поддерживает, и призвала «бороться вместе до конца».

Напомним, что Конституционный суд Грузии опубликовал заключение по представлению об импичменте президента Грузии Салому Зурабишвили. В частности, суд установил, что президент нарушила Конституцию страны, совершив визиты в Европу без разрешения правительства. Вместе с тем, как отметил председатель Конституционного суда Мераб Турава, трое судей – Ирина Имерлишвили, Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тугуши – зафиксировали другое мнение по этому поводу.

Напомним, что премьер Грузии назвал "вторая Путина" Орбана образцовым политиком.

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