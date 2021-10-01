"Я подотчетен избирателям": Орбан оправдался относительно газового соглашения с Россией

"Я подотчетен избирателям": Орбан оправдался относительно газового соглашения с Россией

Премьер подчеркнул, что не может учитывать точку зрения Киева в этих вопросах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику Украины по газовому соглашению между Будапештом и российским "Газпромом".

Об этом сообщает Reuters.

"Премьер-министр Венгрии подотчетен избирателям. Точка зрения Украины в ситуации с поставками газа не может учитываться", — сказал Орбан.

По его словам, без соглашения с "Газпромом" венгерским налогоплательщикам пришлось бы платить за газ гораздо больше.

Напомним:

1 октября 2021, начал действовать контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб м в год, согласно которому газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб м в год, согласно которому газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток". Таким образом российская компания "Газпром" с утра 1 октября остановила транзит газа в Венгрию через территорию Украины.

через территорию Украины. Между тем в "Нафтогазе" оценили потери для Украины. Газовый контракт Венгрии и России приведет к снижению прокачки и увеличения расходов на транспортировку голубого топлива через территорию Украины. ГТС придется нарастить количество агрегатов для поддержания давления в системе.

Новости мира: "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину

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