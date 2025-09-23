- Дата публикации
"Я поговорю с ним": Трамп заявил, что возьмется за Орбана — что будет требовать
Трамп пообещал убедить Орбана и Венгрию отказаться от российской нефти.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поговорит со скандальным венгерским премьером Виктором Орбаном, чтобы Будапешт перестал покупать у России нефть.
Об этом глава Белого дома заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Трампу напомнили, что венгерский премьер отказывается прекращать покупать у России нефть, несмотря на призывы США.
«Он мой друг. Я с ним не разговаривал. Я думаю, что Орбан перестанет покупать российскую нефть, если поговорю с ним. И я думаю, что так и поступлю», — сказал президент США.
Ранее Трамп обвинил страны НАТО и ЕС в том, что фактически финансируют войну России против Украины, покупая российскую нефть.