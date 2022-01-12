"Я приду на "суд" и скажу то, что должен сказать": Саакашвили собрался на заседание

Заседание пройдет в четверг, 13 января.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что будет присутствовать на заседании в Тбилисском городском суде 13 января по делу о незаконном пересечении границы страны.
"Завтра я приду на "суд" и скажу то, что должен сказать. Встретимся 13-го в 13:00", — написал Саакашвили на странице в Facebook.
Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства.
После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экспрезидент начал голодовку и объявил себя политзаключенным. Он не ел 50 дней. Его госпитализировали в военную больницу из-за тяжелого состояния здоровья. В конце декабря его вернули обратно в руставское тюремное заведение.
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