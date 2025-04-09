"Я просто защищаю то, что принадлежит Украине": Зеленский рассказал, каким хочет видеть соглашение о минералах с США

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украине нужно соглашение на паритетных и партнерских условиях. И это то, что будет представлено украинской технической группой во время переговоров с США.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

«Можно сделать соглашение, модернизирующее Украину. Как это страны или крупные компании, производственные, с крутыми технологиями могут делать. Когда это выгодно, когда это партнерство, когда страны вкладываются вместе. Я всегда говорил, что должен быть паритет, и это одно из условий, которое будет представлено нашей технической группой», — сказал он.

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Зеленский также заявил, что Украина должна рассчитывать на модернизацию, а также на будущую добычу.

«И это классно. Укладывайтесь, выстраивайте, находите, делайте разведку, забирайте то, что на временно оккупированной территории работаем вместе. Здесь много всего есть. Всё новое. Не то, что сегодня наполняет наш бюджет, извините, но туда вкладывались деньги. И вопрос не только в государстве, а в частном секторе», — отметил он.

Если речь идет о партнерстве и паритете, то Украина и партнеры должны создать фонд с частями «50/50».

«Да давайте и вкладывать 50/50. Ты приносишь технологии, мы даем эту добычу, мы вкладываем деньги вместе. Рабочие места производства. Наши люди зарабатывают, ваши компании (зарабатывают — ред.), которые с такими технологиями, которых нет в Украине. Все. И из этого можно сделать успех. И соглашение будет серьезным, и оно будет ратифицироваться в парламенте. Я просто защищаю то, что принадлежит Украине. Она должна быть выгодна и Соединенным Штатам Америки, и Украине. Это правильно», — сказал Зеленский.

Также президент коснулся вопроса подхода к сотрудничеству министра финансов США Скотта Бессента.

«Проблемы господина Бессента — в его подходе. Он приехал и сказал „вы сейчас должны это подписать“. Мои коллеги знают, что стучать пальцем по договору и говорить, „теперь нужно подписать“… На это я мог только сказать ему: „прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно“. Наверное, он ожидал другого диалога, но я не считаю Украину третьей страной. Я считаю, что мы должны общаться на равных, несмотря на то, что я президент, а он не президент. Он гражданин Америки, я гражданин Украины. И мы должны вести себя, уважая друг друга. Вот что, я считаю, во время диалога я ему и продемонстрировал, что, наверное, в каком-то смысле ему не понравилось», — сказал Зеленский.

Он также рассказал, что у него были две встречи: с министром финансов и премьер-министром.

«Они оба провели разговоры еще до моей встречи с Бессентом. Так что я попросил их команды ознакомить меня с положительными и отрицательными сторонами этого документа», — рассказал Зеленский.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал проигрышем введения Китаем 84% тарифов на американские товары.

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