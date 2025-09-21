"Я разочарован Путиным": Трамп объяснил, что может остановить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление относительно войны России против Украины. Он отметил, что разочарован Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на Cornerstone Institute Founder’s Dinner.

По словам Трампа, Соединенные Штаты увеличили добычу нефти и снижают ее стоимость. По его мнению, именно снижение цен приведет к прекращению боевых действий.

Реклама

«Это автоматически остановит войну России против Украины. Снизьте цены еще немного, и это остановит войну. Я разочарован Путиным, но они проигрывают, погибает 5 тысяч человек каждую неделю. От 5 до 7 тысяч человек гибнут каждую неделю без причины», — заявил Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против Российской Федерации, когда страны НАТО перестанут закупать российскую нефть.

Ранее мы писали, что спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что президент России Владимир Путин не является «хорошим парнем», а его действия являются «абсолютно ужасными». Он также отметил, что надеется на лучшее будущее для Украины.