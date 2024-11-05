"Я разочарован": Сикорский сделал новое заявление о Волынской трагедии

Польский министр обратился к украинским властям с призывом предоставить разрешение на возобновление эксгумации жертв, которое приостановили в 2017 году.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил об отсутствии прогресса в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.

Об этом министр сказал в интервью телеканалу TVN24.

По словам Сикорского, глава МИД Украины Андрей Сыбига обещал прогресс в вопросе эксгумации до ноября.

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"Я разочарован, потому что министр иностранных дел Украины обещал мне продвижение по этому делу до Дня всех святых (1 ноября – ред.), но прогресса нет", – сказал польский министр.

"Мы считаем, что это часть европейского культурного кода, чтобы тела даже врагов похоронить согласно христианскому обряду. И Украина будто бы с тем соглашается, потому что разрешила эксгумацию 100 тысяч солдат Вермахта, которые туда прибыли как захватчики", — добавил Сикорский.

Он также сделал обращение к украинским властям:

"Мы это сделаем за свой счет, единственное, в чем нуждаемся – это разрешение на возобновление эксгумации, которое приостановили в 2017 году".

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, Сикорский отметил, что даже между очень хорошими соседями всегда есть спорные вопросы, но вопросы войны для Украины экзистенциальны.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

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