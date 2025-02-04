"Я считаю его врагом": Зеленский ответил, пойдет ли на переговоры с Путиным

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, если это единственный путь к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятной встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Хотя украинский глава считает президента РФ врагом, он сядет за стол переговоров.

Об этом говорилось в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В то же время, президент Украины назвал условие для переговоров с Путиным.

По его словам, он готов к переговорам, где будут участвовать четыре группы, в том случае если это будет единственный вариант, при котором мы можно будет принести мир гражданам Украины и не потерять людей.

"Безусловно, мы пойдем на этот вариант, на встречу с этими четырьмя участниками. Какая разница, как я, каково мое отношение к нему? Я не буду к нему добрым и считаю, я считаю его врагом. И, честно говоря, я считаю, что он тоже считает меня врагом. Вот так", — сказал он.

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану также сказал, что Украина должна получить ядерное оружие и ракеты, чтобы остановить РФ, если процесс вступления в НАТО затягивается на десятилетие.

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