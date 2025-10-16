ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
2286
2286
1 мин
1 мин

"Я сейчас говорю с Путиным": Трамп о первых деталях переговоров с РФ

Трамп сообщил, что начал «длинный разговор» с Путиным.

Дмитрий Гулийчук
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Трамп и Путин начали переговоры

Трамп и Путин начали переговоры / © ТСН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что сейчас (на момент публикации новости) разговаривает с российским диктатором Путиным.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Я сейчас говорю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он долгий, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании после его завершения», — написал Трамп.

Напомним, что встреча Зеленского с Трампом запланирована на пятницу, 17 октября.

15 октября Трамп сделал громкое заявление, что Украина планирует перейти в наступление на фронте.

Дата публикации
Количество просмотров
2286
