"Я сейчас говорю с Путиным": Трамп о первых деталях переговоров с РФ

Трамп и Путин начали переговоры / © ТСН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что сейчас (на момент публикации новости) разговаривает с российским диктатором Путиным.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Я сейчас говорю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он долгий, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании после его завершения», — написал Трамп.

Напомним, что встреча Зеленского с Трампом запланирована на пятницу, 17 октября.

15 октября Трамп сделал громкое заявление, что Украина планирует перейти в наступление на фронте.