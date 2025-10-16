- Дата публикации
"Я сейчас говорю с Путиным": Трамп о первых деталях переговоров с РФ
Трамп сообщил, что начал «длинный разговор» с Путиным.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что сейчас (на момент публикации новости) разговаривает с российским диктатором Путиным.
Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
«Я сейчас говорю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он долгий, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании после его завершения», — написал Трамп.
Напомним, что встреча Зеленского с Трампом запланирована на пятницу, 17 октября.
15 октября Трамп сделал громкое заявление, что Украина планирует перейти в наступление на фронте.