Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая – Зеленский.

Самое важное – работать вместе над тем, как завершить эту войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в заявлении на платформе X.

"Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз благодарю президента Макрона за ее организацию, а также глубокую благодарность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо. Это правильный подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно крепкий мир", — говорится в сообщении.

"Мы знаем, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов – того, чего не смогли достичь другие. Чтобы добиться успеха в завершении этой войны, нам нужно единство – единство Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, – а также сильные позиции и гарантии мира. Я сказал президенту Трампу, что Путин боится его и, возможно, Китая. И это правда. эту войну до справедливого завершения и обеспечить длительный мир.

В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт.

"Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", — заметил глава украинского государства.

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Ранее Зеленский сказал, что Украина готова рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины до вступления в НАТО.

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