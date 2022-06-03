"Я сказал Путину, что он совершил ошибку": Макрон призвал не унижать Россию

"Я сказал Путину, что он совершил ошибку": Макрон призвал не унижать Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать сейчас, чтобы после завершении войны в Украине можно было вывести ее из изоляции дипломатическим путем.

Макрон также не исключил, что посетит Украину, однако не уточнил, когда это могло бы произойти.

Об этом сообщает The Guardian.

Французский лидер сказал, что вторжение в Украину стало "исторической и фундаментальной ошибкой" президента РФ Владимира Путина.

"Я думаю, и я сказал ему (Путину – ред.), что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя – это одно, а смогти выбраться из этого – трудный путь", – заявил Макрон.

Он также подчеркнул, что нельзя "унижать" Россию из-за войны в Украине для того, чтобы "когда завершатся боевые действия, мы могли проложить выход дипломатическим путем".

Ранее немецкий политолог Сергей Сумленный объяснил, почему Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц продолжают звонить по телефону российскому диктатору Владимиру Путину.

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