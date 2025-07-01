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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Я слежу за этим": Трамп о наступлении РФ на Сумщине

Трамп прокомментировал информацию, которую РФ развернула вблизи Сумщины около 50 тысяч своих войск.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «внимательно наблюдает» за наступлением россиян в Сумской области.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с прессой.

Журналист сказал, что Россия развернула около Сумщины около 50 тысяч своих военных и спросил, как планирует действовать Трамп.

«Увидим, что будет. Я внимательно наблюдаю за этим», — ответил президент США.

Ранее в The Wall Street Journal написали, что Россия сосредоточила около Сумщины 50 тысяч солдат.

В ВСУ в свою очередь заверили, что в настоящее время ситуацию в Сумской области удалось стабилизировать.

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