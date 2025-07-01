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"Я слежу за этим": Трамп о наступлении РФ на Сумщине
Трамп прокомментировал информацию, которую РФ развернула вблизи Сумщины около 50 тысяч своих войск.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «внимательно наблюдает» за наступлением россиян в Сумской области.
Об этом глава Белого дома сказал во время общения с прессой.
Журналист сказал, что Россия развернула около Сумщины около 50 тысяч своих военных и спросил, как планирует действовать Трамп.
«Увидим, что будет. Я внимательно наблюдаю за этим», — ответил президент США.
Ранее в The Wall Street Journal написали, что Россия сосредоточила около Сумщины 50 тысяч солдат.
В ВСУ в свою очередь заверили, что в настоящее время ситуацию в Сумской области удалось стабилизировать.