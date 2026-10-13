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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Я сообщу позже": Трамп отказался прямо признать нарушение РФ энергетической тишины

Трамп оправдал удары РФ по энергетике Украины и заверил, что «все наладится».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Трамп о нарушении Россией перемирия: «Я дам знать, но они бьют по порядку»

Трамп о нарушении Россией перемирия: «Я дам знать, но они бьют друг по другу» / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «даст знать», если Россия нарушит энергетическое перемирие с Украиной.

Об этом он сказал, общаясь с журналистами возле Белого дома.

Журналист спросил президента США, что он думает о том, что РФ накануне атаковала шесть энергетических объектов Украины. В ответ Трамп сказал, что Украина также наносила удары по многим объектам РФ за день до этого.

«По вашему мнению, Россия не нарушила режим прекращения огня?» — уже не выдержал журналист.

«Я сообщу об этом позже, но они наносят удары друг по другу», — снова уклончиво ответил Трамп.

Напомним, что Владимир Зеленский утверждал, что в ночь на 12 октября Украина воздержалась от ударов по энергетическим объектам на территории РФ.

В конце концов Трамп выразил уверенность, что «все наладится».

«Знаете почему? Так всегда бывает», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп ответил, кто больше хочет закончить войну в Украине — Зеленский или Путин. Также он опроверг слухи, что американская разведка перестала делиться информацией с Украиной, особенно в плане запуска российских ракет.

Что известно об энергетическом перемирии от Трампа

Напомним, 11 октября Трамп заявил о немедленном начале «энергетического перемирия» между Украиной и Россией, утверждая, что обе стороны согласились на условия.

Владимир Зеленский заявил, что объявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии стало для него новостью. В то же время он заверил, что Украина готова к прекращению огня.

Однако Россия нарушила «энергетическое перемирие» в первый же час — сразу после его объявления президентом США Дональдом Трампом.

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