«Можно говорить только о хорошем»: Ким ответил на критику своего громкого заявления о ветеранах

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Министр по делам ветеранов Виталий Ким прокомментировал свое скандальное заявление, в котором связал возвращение ветеранов в гражданскую жизнь с грядущим всплеском преступности.

Об этом Ким написал в своем сообщении в социальных сетях.

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По словам чиновника, после его интервью часть людей выразила возмущение и критику, в частности из-за того, что министр якобы не должен публично поднимать такие темы. Однако Ким убежден, что умолчание проблем не поможет их решить.

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«Я хочу спросить: если проблема существует, о ней лучше молчать? Делать вид, что все хорошо? А потом, когда она станет реальностью, разводить руками? Я так работать не собираюсь», — говорит глава Минветеранов.

Ким утверждает, что озвученные им данные базируются на реальных исследованиях и опросах самих защитников:

около 80% опрошенных ветеранов волнуются из-за риска возникновения зависимостей;

почти 50% опасаются возможного вовлечения в противоправную деятельность.

Чиновник подчеркнул, что эти показатели не являются его личными прогнозами или выдумками, а отражают опасения самих ветеранов.

«Это то, чего боятся и о чем говорят сами ветераны. И я считаю, что мы обязаны их слышать и воспринимать правду такой, какая она есть. Какой бы неудобной она ни была. Можно, конечно, говорить только о хорошем. Рассказывать, как у нас все хорошо, как мы ко всему готовы. Это гораздо проще. И политически выгоднее. Но я хочу, чтобы мы были на самом деле готовы. Мы — это и государство, и ветераны, министерство и общественность», — написал он.

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Ким заверил, что Министерство по делам ветеранов работает над поддержкой защитников, их реабилитацией, трудоустройством и семьями. В то же время, по его мнению, с этими вызовами не справится одно ведомство.

Министр призвал к совместной работе государство, ветеранов и общественность, а также заявил о готовности выслушивать предложения и критику.

Напомним, 16 ноября «РБК-Украина» опубликовала интервью с министром по делам ветеранов Виталием Кимом. В нем Ким заявил, что по завершении войны в стране может возрасти уровень преступности и социальной напряженности. Одной из причин он назвал возможные трудности ветеранов по трудоустройству и обеспечению надлежащего уровня доходов.

Заявление Виталия Кима об угрозе криминала и революций после возвращения военных с фронта вызвало громкий скандал в соцсетях.

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