"Я убил его раньше": Трамп сделал заявление о гибели лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран дважды пытался совершить покушение на его жизнь. Из слов главы Белого дома следует, что ликвидация аятоллы Али Хаменеи стала опережающим шагом в ответ на угрозы.

Об этом Трамп сказал во время разговора с журналистом ABC News Джонатаном Карлом.

«Во время другого телефонного разговора президент Трамп сказал мне вот что относительно смерти аятоллы Хаменеи: «Я убил его (верховного лидера Ирана — ред.) раньше, чем он меня. Они (Иран — ред.) пытались дважды. Ну, я убил его первым», — написал журналист в Сети.

Карл также отметил, что, по оценкам американской разведки, в 2024 году действительно существовал заговор с целью ликвидации Трампа.

Ликвидация Хаменеи — что известно

Напомним, 28 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Хаменеи погиб в результате сброса 30 бомб на объект, где он находился. Журналист Амит Сегал и посол Израиля в США подтвердили ликвидацию аятоллы вместе с высокопоставленными чиновниками и членами его семьи.

Впоследствии в тот же день и Трамп подтвердил гибель Хаменеи и ликвидацию большей части политического руководства Ирана. По его словам, за последние 24 часа США и Израиль провели три серии масштабных ударов, которые фактически уничтожили лиц, принимавших ключевые решения в стране. Трамп иронично заметил, что теперь иранцам придется советоваться с ним относительно новых назначений. Он также назвал смерть Хаменеи «самым большим шансом для иранского народа» вернуть себе свободу и актом справедливости для всего мира.