Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя / © Associated Press

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ошеломил циничным заявлением о своих якобы украинских корнях и «едином народе». На заседании Совбеза он назвал себя потомком запорожских казаков, однако получил мгновенный отпор от представительницы Украины Марьяны Бецы.

Все произошло 24 февраля во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Заявления Небензи в ООН

Во время выступления Небензя сделал ряд заявлений о своем происхождении и «общности» украинцев и россиян.

"Формально, я — украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают, что ее трудно найти даже в Украине. Она происходит от запорожских казаков. Мой отец — искренний украинец и мать тоже. Из казаков. Более искренние, чем вы… Для нас нет разницы, мы все — одна нация», — озвучил порцию пропаганды представитель страны-агрессора.

Также он придумал, что украинцы и россияне имеют «общую национальность».

В своей речи российский дипломат обвинил Украину в «предательстве Киевской Руси» и повторил кремлевские тезисы о «нацистах», подчеркнув, что война будет продолжаться «столько, сколько надо».

Кроме того, представитель РФ упрекнул европейские государства-члены ООН, утверждая, что они якобы не стремятся к мирному урегулированию. По словам Небензи, Европа «очевидно не настроена» поддерживать нынешние трехсторонние переговоры по решению «украинского кризиса», а также ее «не интересует будущее украинского народа».

Ответ Украины на заявления Небензи

Заместительница министра обороны Украины и представительница при ООН Марьяна Беца резко отреагировала на такие заявления Небензи.

"Небензя, вы не украинец — не притворяйтесь украинцем. Во-вторых, ни одна нация, которая объединяется с Россией, никогда не станет с ней единым народом», — констатировала Беца.

Она также подчеркнула, что Украина является демократическим и свободным европейским государством, тогда как Россия — «государство, которое несет агрессию, терроризм, военные преступления, преступления против человечности и геноцид».

Заседание Совбеза ООН 24 февраля — что известно о скандале

К слову, на четвертую годовщину российского вторжения в Украину в ООН разгорелся скандал: США за 15 мин. до заседания попытались вычеркнуть из украинской резолюции пункты о территориальной целостности и справедливом мире. Американские дипломаты аргументировали это тем, что жесткие требования мешают переговорам, намекая на мирный план президента Дональда Трампа с территориальными уступками. Украина назвала целостность «красной линией» и призвала отклонить правки.

В конце концов маневр США провалился — их поддержали лишь 11 стран (в том числе РФ, Беларусь и Венгрия), тогда как украинская резолюция набрала 107 голосов. Пока шли дебаты, на Таймс-сквер тысячи людей с флагами требовали справедливости, подчеркивая, что границы не могут быть предметом торга.