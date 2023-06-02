"Я устал от этого": Зеленский обещает публично бороться со странами НАТО, помогающими России

На европейском континенте есть страны, которые "хотят или не хотят, но помогают России обходить западные санкции".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он устал от действий стран НАТО, помогающих России обходить западные санкции.

Об этом глава государства заявил во время встречи с президентом Эстонии Аланом Карисом в Киеве.

Он отметил, что во всем мире, в частности на европейском континенте, есть страны, которые "хотят, или не хотят, но помогают России обходить западные санкции".

"Честно говоря, я даже немного устал в этой борьбе. Я думаю, что я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции", – сказал президент.

Зеленский заявил, что такая поддержка России позволяет производить больше ракет, которыми она обстреливает Украину, тем самым делает Украину и ее союзников "болванами".

"Чтобы мы все выглядели адекватными, а не болванами, можно думать, как продуцировать сотни ракет, и как это сложно сделать, а не давать возможность, чтобы они (россияне. — Ред.) обходили санкции, производя баллистические ракеты", — подчеркнул он. .

Президент добавил, что "коалиция Patriot" также входит в исключение санкций, но не рассказал подробностей.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых санкциях против России и предприятий, помогающих оккупационной армии в войне против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что после введения западных санкций против РФ ситуация в российской экономике стала очень затруднительной. По его словам, в настоящее время РФ находится "в д*пи".

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