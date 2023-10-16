"Я в церковь не хожу". Арахамия объяснил, почему Рада не спешит запрещать УПЦ МП

По словам Арахамии, парламент должен сосредоточиться на более важных и срочных законопроектах.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему в Верховной Раде не спешат принимать закон о запрете Московского патриархата в Украине.

Об этом он рассказал в комментарии Liga.net.

"У меня есть четкие задачи, от них зависит внешнее финансирование от доноров, начало переговоров о вступлении в ЕС и бюджетный процесс, который имеет четкие временные рамки. Пока это не будет проголосовано – все остальное я считаю политическими позициями разных партий", – заявил Арахамия.

По его словам, сейчас в парламенте на рассмотрении много резонансных решений: от легализации медицинского каннабиса до закона об оружии.

"Я нахожусь над схваткой. Я ни в ту, ни в другую церковь не хожу, поэтому могу позволить себе роскошь наблюдать за соревновательным процессом", — подытожил глава фракции "Слуга народа".

Напомним, что СБУ предлагает Верховной Раде расширить список оснований для запрещения религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрещения УПЦ Московского патриархата.

Также сообщалось, что в Верховной Раде собрали необходимые 226 подписей за обращение к спикеру ВР Руслану Стефанчуку о рассмотрении запрета УПЦ МП в Украине.

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