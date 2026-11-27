Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы желает завершения войны против Украины.

Об этом он высказался в одном из интервью.

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«Я думаю, Путин хотел бы, чтобы война кончилась. Я в это верю», — заявил президент США.

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Впрочем, по его словам, для завершения войны необходимы усилия обеих сторон. Акцентируя на этом, он в очередной раз использовал выражение «It takes two to tango» — «для танго нужны двое».

В то же время американский лидер напомнил о введенных им масштабных пошлинах и санкциях против РФ и подчеркнул, мол, был «очень жестким» в отношении Кремля.

«Именно я ввел огромные пошлины и санкции против России. Я был очень жестким по отношению к России», — подчеркнул Трамп.

Война в Украине — последние заявления Трампа

Президент США озвучил собственное видение причин войны в Украине. По его мнению, полномасштабное вторжение России могло бы не произойти, если бы Москву в свое время не исключили из «Группы восьми» (G8).

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Трамп утверждает, что во время переговоров с Путиным в Китае отмечал необходимость прекратить агрессию против европейских стран. В то же время, американский лидер выразил надежду, что Киев и Москва смогут достичь договоренностей уже в ближайшее время.

В то же время, Трамп со смехом отреагировал на заявление Владимира Зеленского о намерении Вашингтона добиться мирных договоренностей между Украиной и Россией до января 2027 года. По словам американского лидера, он якобы не устанавливал конкретные сроки завершения войны.

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