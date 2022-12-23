"Я в кабинете, работаем ради победы": Зеленский вернулся в Киев и опубликовал видео с Банковой

Президент Владимир Зеленский уже вернулся в Киев после поездки в Вашингтон, которая стала первой с начала полномасштабного вторжения агрессора России.

Видео из рабочего кабинета на Банковой он опубликовал в соцсетях.

"Работаем ради победы", — подписал его глава государства.

В коротком видео Зеленский поздоровался с украинцами, а также пожелал хорошего дня и победы. На фоне слышно, как звонят телефоны.

"Доброе утро всем. Желаю всем здоровья. Я в кабинете, работаем ради победы", — сказал президент.

Напомним, 21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон. Глава государства выступил в Конгрессе США и встретился с американским лидером Джо Байденом. Зеленский впервые с начала войны покинул пределы Украины.

В России не обошли вниманием поездку Зеленского в США. Посол агрессорки в Штатах Анатолий Антонов заявил, что визит показал, мол, ни Соединенные Штаты, ни Украина не готовы к миру. Также дипломат пригрозил, что вмешательство США в Украину может привести к усилению конфликта

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