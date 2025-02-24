"Я веду очень серьезные переговоры с Путиным" – Трамп об окончании войны

Трамп заявил, что также ведет переговоры с Путиным о "больших экономических соглашениях".

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с российским диктатором Путиным относительно окончания войны в Украине.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно завершения войны, а также по крупным соглашениям по экономическому развитию между США и Россией. Переговоры проходят очень хорошо", – сказал глава Белого дома.

Трамп в очередной раз заявил, что "эта война никогда бы не началась", будь он президентом.

Кроме того, он упомянул про звонок лидеров стран G7 по случаю третьей годовщины с начала полномасштабной войны в Украине.

"Все участники саммита G7 высказали общую цель – увидеть конец войны, а я обратил внимание на важность соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, которое мы надеемся подписать в ближайшее время", – сказал президент США.

Трамп хочет, чтобы это соглашение "гарантировало, что американский народ получит назад десятки миллиардов долларов и военное оборудование, предоставленное Украине".

"Также соглашение будет способствовать росту украинской экономики, поскольку эта жестокая война подходит к концу", – пообещал он.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему должен встретиться с Трампом до его переговоров с Путиным.

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