"Я видел их глаза": Байден рассказал, как в Польше встретился с украинской девочкой-беженкой

"Я видел их глаза": Байден рассказал, как в Польше встретился с украинской девочкой-беженкой

Байден подчеркнул, что встречался с украинскими беженцами.

Президент США Джо Байден поведал, как в Польше встречался с украинскими беженцами.

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Об этом он сказал 26 марта во время своей речи в Варшаве.

"Я видел на стадионе миллионы украинских беженцев, которые задают болезненные вопросы. Они спрашивают, а что произойдет с моей семьей. Там матери, дети. Я видел, как они смеются, плачут. Одна девочка говорила мне по-английски: "Мистер президент, мой отец, мой брат остаются в Киеве. Это — наши родители, мужчины, которые остались защищать нашу страну". Мне не нужно было, чтобы они говорили по-английски. Я понимал все, что они думают через их взгляды, как держали мою руку, смотрели на меня с надеждой, что я могу помочь. Они вдали от дома и скучают по ним", — сказал Байден.

Напомним, президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не пытались прессовать Россию и заявил о попытке договориться.

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