"Я ясно дал понять президенту Путину": Байден рассказал, при каком условии США могут сотрудничать с РФ

"Я ясно дал понять президенту Путину": Байден рассказал, при каком условии США могут сотрудничать с РФ

Байден, в частности, перечислил сферы сотрудничества США и России.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон может сотрудничать с Москвой в сферах общего интереса. Среди них он назвал нераспространении ядерного оружия и изменение климата.

Об этом американский лидер заявил во время выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств, сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что во время последней встречи с Путиным "очень ясно дал понять" своему российскому коллеге, что США не стремятся к эскалации, но будут отвечать на вмешательство в выборы и кибератаки.

"Я дал четко понять Путину, что мы не будем стремиться к эскалации, но их действия будут иметь последствия, если они будут правдой. И они оказались правдой, поэтому я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес. Они сделали и то, и другое. Я сказал им, что мы ответим, и мы ответили", — высказался глава Белого дома.

В то же время, Байден отметил, что две страны могут сотрудничать.

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"Но мы можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах. Мы сделали это, когда продолжили новый договор СНВ по ядерному оружию, и мы работаем над тем, чтобы сделать это по изменению климата. Но он понимает, что мы ответим", — сказал Байден.

Напомним, 16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в Женеве. ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывал, что происходило в швейцарском городе и как мир реагировал на саммит президентов США и России.

О том, почему Байден не начал новую "перезагрузку" с Путиным в Женеве, читайте в материале.

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