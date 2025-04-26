"Я ястреб": Каллас ответила на критику относительно ее подхода к России

Кайя Каллас. / © Associated Press

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Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отвергла обвинения в недипломатичности и слишком жестком подходе к агрессорке Российской Федерации.

Об этом она сказала в комментарии немецкому изданию Spiegel .

"Если я говорю что-то о России, люди сразу же говорят, что я ястреб в отношении России", - высказалась Каллас.

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Руководитель европейской дипломатии отмечает: люди просто принимают, когда другие политики выражают критику в адрес "фюрера" РФ Владимира Путина. Когда же речь идет о ней, говорят, мол, Каллас снова перегибает палку в выборе слов.

"По России я просто представляю основную позицию, которую разделяет подавляющее большинство европейских правительств", - заверила Кая Каллас.

Заметим, СМИ неоднократно писали о том, что дипломата обвиняют в слишком агрессивных высказываниях против России, а также конфронтации с администрацией действующего президента США Дональда Трампа.

Напомним, Кая Каллас одна из мировых политиков, громче всего отреагировавшая на атаку РФ по Киеву 24 апреля, убившая 12 человек. По ее словам, "настоящим препятствием для мира является не Украина, а Россия, чьи военные цели остаются неизменными".

Дата публикации 14:26, 24.04.25 Количество просмотров 61 "Мясник в Кремле хочет войны!!!" Мир отреагировал на массированную атаку по Украине!