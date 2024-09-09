Я знаю, кто подрывает доверие к НАБУ — Гизо Углава в интервью американскому СМИ

Об этом он рассказал в интервью американскому СМИ Today Washington Times.

Гизо Углава более 9 лет занимал должность заместителя директора НАБУ. Он был назначен 25 апреля 2015 года. В уже 3 сентября 2024 года он был уволен, а официальной причиной стало нарушение присяги госслужащего и нарушение правил нравственного поведения.

Однако Углава гордится своей работой в бюро и поделился некоторыми итогами. Он отмечает, что при его каденции НАБУ получило незаурядные результаты и доказательством этого расследования против топ-чиновников и олигархов.

«Я руководил ключевыми операциями и расследованиями, приведшими к значительным результатам в антикоррупционной борьбе. За мою каденцию Национальное антикоррупционное бюро добилось таких результатов, которые за все время не достигали ни Генеральная прокуратура, ни Министерство внутренних дел, ни Служба безопасности Украины. Наглядным примером могут служить топ-политики и олигархи, которых нам удалось заставить уехать из Украины. Это и контрабандисты, и чиновники, и региональные бизнесмены, десятилетиями паратизировавшие на местных бюджетах. Все они сейчас за границей, их имущество арестовано, а все их окружение под контролем. Таких результатов мы добились вместе с командой благодаря внедрению современных методов расследования, когда цель оправдывала способы, даже не безупречные с точки зрения процессуального законодательства», — говорит он.

Кроме того, причиной подобных результатов он называет совершенно новый подход к следствию.

«Нам удалось разрушить старые практики украинских правоохранительных органов, когда прокуроры «проверяли» материалы следствия, а следствие должно было доказывать достаточность доказательств. Это затягивало время, деморализовало следователей и давало фору подозреваемым. Вместе со Специальной антикоррупционной прокуратурой мы в свое время положили начало кардинально новой практике работы следственных органов — мы не концентрировались больше на щепетильном сборе доказательств, мы одномоментно «блокировали» подозреваемых ограничительными мерами, а для этого на начальном этапе следствия нам не так много было нужно.

Мы собирали достаточные, как нам казалось, факты в логическую связь и представляли это по усмотрению судей Высшего антикоррупционного суда, которые за мою практику ни разу нам не отказали в санкциях. Но я не хочу утверждать, что вся эта система так эффектно работала только благодаря мне. Все зависит от тесной коммуникации и сотрудничества детективов, антикоррупционных прокуроров и судей ВАКС. У нас так и было. Мы работали как одно целое. Конечно, за это мы подвергались жесткой критике, нас иногда обвиняли в беспрецедентной концентрации власти — но только так, я считаю, можно побороть коррупцию в Украине», — отмечает он.

По его словам, антикоррупционной системе до сих пор не хватает экспертных учреждений. Также Углава поделился обеспокоенностью по поводу судьбы его команды в НАБУ, поскольку не исключает, что их могут уволить или преследовать.

Но Гизо Углава заявил, что, несмотря ни на что, готов бороться до конца и готов назвать не только институции, но и фамилии, которые подрывают доверие к НАБУ.

«Более того, несмотря на разные взгляды с нынешним директором НАБУ Семеном Кривоносом – мы оба уверены, что антикоррупционной системе остро не хватает своих экспертных учреждений. В настоящее время НАБУ работает с проверенными экспертами, которые проводят необходимые судебные экспертизы, но этого критически недостаточно для результативного следствия. Впереди новые вызовы, но мои принципы и убеждения остаются неизменными, и я свою борьбу за справедливость не закончил.

Ведь обеспокоен судьбой людей, детективов, прокуроров САП и судей ВАКС, которые были в моей команде. Я не исключаю, что вслед за моим увольнением их так же могут преследовать и заставлять уволиться, а причиной станет вроде бы предвзятое следствие. Но я готов сражаться до конца. Ведь все эти действия свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследований, направленных на достижение внешних целей, а не на установление истины, и я готов буду назвать лиц и институции, подрывающие доверие к Национальному антикоррупционному бюро Украины», — поделился Гизо.