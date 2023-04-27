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Ядерная атака со стороны КНДР по США или союзникам: Байден предупредил Кима о конце режима

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Ядерная атака со стороны КНДР по США или союзникам: Байден предупредил Кима о конце режима

Джо Байден предупредил Ким Чен Ина о конце его режима в случае ядерного удара по США или союзникам / Фото: Associated Press

Для защиты Южной Кореи американцы разместят там свои ядерные подлодки.

Президент США Джо Байден предупредил, что ядерный удар со стороны Северной Кореи по Соединенным Штатам или их союзникам станет концом режима Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Bloomberg.

Американский лидер сказал, что ядерная атака будет "неприемлемой и приведет к концу любого режима, который решится на такие действия".

Отметим, что США 26 апреля анонсировали новые усилия для защиты Южной Кореи от ядерной угрозы. В частности, на территории страны планируется разместить ядерные подлодки и это произойдет впервые за последние десятилетия.

Американский и южнокорейский лидеры также договорились создать ядерную консультативную группу для укрепления координации, обмена информацией о сотрудничестве в сфере стратегических вооружений и проведения большего количества совместных военных учений.

"Мы не собираемся размещать ядерное оружие на полуострове, но мы будем посещать порты, атомные подлодки и т.д. Мы не отступим от этого", – объявил Байден.

В то же время, Южная Корея обязалась не создавать собственный атомный арсенал.

Напомним, в начале апреля в Северной Корее пригрозили США и Южной Корее ядерной войной в ответ на проведение совместных военных учений.

Позже стало известно, что КНДР проводит испытания подводного ударного дрона Haeil-2, способного нести ядерное оружие. Его движение было зафиксировано в 1000 км от восточного побережья страны.

В середине апреля пограничный патруль Южной Кореи открыл предупредительный огонь после того, как лодка КНДР пересекла морскую границу страны.

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Дата публикации
Просмотры
1408
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