Ядерная безопасность под прицелом: Зеленский и глава МАГАТЭ обсудили последствия оккупации ЗАЭС

Гросси готовит новое «перемирие» на ЗАЭС / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что Украине известно об усилиях России по формализации и легализации своего пребывания в ЗАЭС. Президент подчеркнул, что это неприемлемо и для безопасной эксплуатации станция должна вернуться под руководство лицензированного оператора и ядерного регулятора Украины.

Также стороны обсудили временные отключения от электроснабжения блоков АЭС, снижение их мощности и возможные последствия этих преступных действий. В завершение они договорились продолжать миссию МАГАТЭ для обеспечения постоянного мониторинга состояния станции.

Как добавляет УНИАН, в свою очередь Гросси надеется, что в ближайшее время удастся достичь перемирия между Украиной и РФ вблизи Запорожской АЭС. Это необходимо для ремонта основной линии электропередач 750 кВ «Днепровская», питающей станцию.

«Мы очень близки к этому (до перемирия на ЗАЭС — Ред.). Остались лишь некоторые детали по поводу того, когда и как долго это может быть», — отметил председатель МАГАТЭ.

Гросси напомнил, что Украина и Россия уже пять раз договаривались о прекращении огня для ремонта питающих ЗАЭС линий электропередач.

«Мы знаем как это делать и, я уверен, что сделаем это снова», — подытожил он.

Напомним, что сегодня, 26 апреля 2026 года, исполняется ровно 40 лет со дня, когда мир столкнулся с одной из самых больших ядерных катастроф в истории человечества — взрывом на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции.