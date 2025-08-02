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Ядерная война между США и РФ: Портников объяснил, к какому сценарию близится мир
Российское руководство может начать размещать свои ядерные вооружения в большем количестве. К примеру, в Беларуси или ближе к США.
Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин могут сиюминутно нажать на ядерные кнопки. Мы приближаемся к такому сценарию.
Об этом сказал журналист Виталий Портников в эфире «Эспрессо».
По словам журналиста, несмотря на то, что Трамп — миротворец по своему составу характера. Этот человек действительно хочет мира, считает Портников.
«Но человек, желающий мира и вдруг имеющий такое огромное эго, которое не должно быть подвергнуто сомнению, может довести ситуацию до одновременно моментного нажатия кнопок президентами Российской Федерации и Соединенных Штатов с задействованием стратегического ядерного оружия и превращением большой части территории США и РФ в непригодную к жизни пустыню на многие тысячелетия вперед».
Он считает, что мы очень быстро приближаемся к такому развитию событий. А именно — до смены войны слов на войну действий между ядерными государствами, возглавляемыми людьми с болезненной самооценкой.
Напомним, президент США Трамп повысил ставки в американском испытании силы с Россией. Он приказал перебросить две атомные подлодки в «соответствующие регионы» из-за упреков Москвы, и теперь они «ближе к России».
Как объясняют аналитики, заявление Трампа не было чем-то необычным в контексте безопасности — США имеют около двух десятков из своих 71 атомных подлодок в море одновременно, и их регулярно перемещают в районы близ России, особенно в периоды повышенной напряженности.