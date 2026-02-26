Ядерное оружие для Украины: во Франции жестко ответили на фейки Кремля

Флаг Франции / © Associated Press

Российские власти развернули новую масштабную кампанию дезинформации, обвиняя Францию и Великобританию в подготовке ядерной помощи Украине. В Минобороны Франции назвали эти упреки абсолютно безосновательными.

Об этом заявила представительница французского Министерства обороны Оливия Пенишу, сообщает Onet.

Пенишу 26 февраля заявила, что заявления России о якобы планах Франции и Британии передать Украине ядерное оружие не имеют под собой никаких оснований. Она подчеркнула, что это еще один пример дезинформационной кампании со стороны Москвы.

«Безосновательное заявление Службы внешней разведки (РФ — ред.) было распространено российскими пропагандистскими аккаунтами на платформе X и некоторыми иностранными информационными агентствами, — сказала представительница Минобороны Франции.

Она подчеркнула, что Россия «часто прибегает к дезинформации», чтобы подорвать доверие к действиям Франции и ее партнеров в поддержку Украины.

«Последняя попытка является ярким примером этого», — добавила Пенишу.

Фейки о ядерном оружии для Украины — зачем РФ их распространяет

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль распространяет фейки СВР о якобы подготовке Украиной, Британией и Францией «грязной бомбы», чтобы оправдать затяжную войну и усилить ядерный шантаж. Эксперты называют это попыткой объяснить россиянам огромные потери и подготовить почву для непопулярной мобилизации.

Несмотря на угрозы заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева ударами по Украине и Западу, аналитики называют реальное применение ядерного оружия маловероятным. В то же время Россия сама создает радиационную угрозу, обстреливая украинские АЭС, чтобы впоследствии обвинить в инциденте Киев.

Реакция Британии и Украины на заявления РФ о ядерном оружии

В Британии накануне опровергли заявления России о подготовке к передаче Украине ядерного оружия, назвав их фейком. Представитель премьера Кира Стармера заявил, что эти обвинения являются попыткой президента Владимир Путина отвлечь внимание от войны, и подтвердил дальнейшую поддержку Украины для достижения справедливого мира.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления Кремля о передаче Киеву ядерного оружия привычным политическим давлением и попыткой оправдать неудачи на фронте. Он подчеркнул, что у Украины нет такого оружия, а подобные тезисы РФ могут быть реакцией на обсуждение «ядерного зонтика» в Европе или подготовкой к международным переговорам. Президент призвал ядерные державы, в частности США, отреагировать на опасную риторику Москвы.