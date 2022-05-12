"Ядерное оружие – его последний аргумент": эксперты оценили, нанесет ли Путин удар

Ведущие эксперты The Atlantic Council оценили возможность применения Россией ядерного оружия как очень низкую. Такой возможности специалисты оставляют 5%.

Если президент РФ Владимир Путин все же решит применить ядерное оружие, то – в Украине, а не на территории стран НАТО.

Об этом говорится в статье The Atlantic Council.

"Если в войне с Украиной Путин потерпит сокрушительное поражение, то, возможно, применит ядерное оружие. Если он сочтет, что само существование его режима под угрозой, то попытается изменить положение, даже если для этого придется пойти на рискованную эскалацию. Ядерное оружие – его последний аргумент", – рассказали старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности Скоукрофта Кир Либер и доцент кафедры госуправления в Дартмутском колледже Дэрил Пресс.

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Вероятность ядерного удара очень низкая, считает научный сотрудник Центра Скоукрофта и Евразийского центра, экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

"Не нулевая, но менее 5%. Путин звенит ядерным арсеналом перед Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы те не расширяли своего участия в войне и не отправляли Украине передовое оружие, которое дало бы украинским военным решающее преимущество", – сказал Вершбоу.

В то же время он допустил, если российские войска потерпят унизительное поражение в битве за Донбасс, то на Путина могут надавить сторонники радикализма. Они потребуют, чтобы глава Кремля продемонстрировал угрозу применить ядерное оружие, однако он вряд ли это сделает.

"Он не нарушит ядерное табу первым. Скорее всего Кремль усилит атаки на украинское гражданское население и инфраструктуру, а также на линии поставок вооружений", — отметил эксперт.

Если Путин все же решит применить ядерное оружие, то – в Украине против военных для какого-либо военного превосходства, а не на территории стран НАТО, говорят Кир Либер и Дэрил Пресс.

Путин может начать с демонстративного перемещения ядерных зарядов, например, в Калининградскую область, считает член совета директоров The Atlantic Council, экс-замминистра обороны США по политическим вопросам Уолтер Слокомб.

"Он может отдать приказ о "демонстрации" – ядерном взрыве на российском полигоне", – отметил эксперт.

"Возможный сценарий: сначала Путин устраивает провокацию, затем наносит удар по важной цели, например Киеву. Цель – заставить Украину согласиться на "мир любой ценой". Путин постарается избежать потенциального распространения радиоактивных осадков на любую из стран НАТО", – считает почетный научный сотрудник Центра Скоукрофта, президент The Atlantic Council с 2005 по 2006 год Ян Лодал.

Эксперты также отметили, что если Путин решится применить ядерное оружие, США с союзниками должны будут отреагировать быстро и решительно.

Напомним, разведка США считает, что Путин применит ядерное оружие только в том случае, если увидит реальную угрозу России или режиму.

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