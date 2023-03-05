Ядерное оружие окажется не в тех руках: Ходжес рассказал, почему Запад боится распада России

Он убежден, что РФ будет иметь дело с катастрофическими последствиями, использовав свой ядерный арсенал.

Экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес объяснил, почему Запад так боится распада России, и применит ли Москва ядерное оружие.

Об этом Ходжес рассказал в интервью журналисту "1+1" Андрею Цаплиенко.

"Они (на Западе – ред.) напуганы тем, что Россия может использовать свое ядерное оружие. А если Россия распадется, это оружие может оказаться в руках тех людей, которых Запад не хотел бы видеть как владельцев такого оружия. Но пусть не говорят мне, что верят в западные ценности, если не готовы их защищать", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Он убежден, что Россия не решится на ядерный удар, потому что хорошо понимает последствия.

"Даже при том, что у России есть тысячи единиц ядерного оружия, я не думаю, что они их используют. Они не дадут им никакого преимущества на поле боя. И на мой взгляд, Россия будет иметь дело с катастрофическими последствиями, если использует свой арсенал. Я думаю, россияне знают обо всем этом", – сказал Ходжес.

"Мы должны говорить всем вокруг Путина, всем элитам: "Ты, ты, ты, вас всех повесят за военные преступления, как только заработает международный трибунал. Вы будете ответственны". Мы должны об этом говорить публично", — подчеркнул экс-командующий войсками США.

Напомним, в конце февраля президент РФ Владимир Путин в очередной раз прибег к ядерным угрозам. Так, он объявил о приостановлении участия государства в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и заявил о готовности возобновить испытания ядерного оружия.

Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов убежден, что Россия не применит ядерное оружие. В противном случае это приведет к последствиям и агрессор получит ответ от других государств.

Заметим, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия прекратит свое существование в нынешних границах и развалится в ближайшее время. На ее территории сформируются "свободная Ичкерия, Татарстан, Дагестан".

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