Ядерное оружие: Северная Корея могла возобновить работу реактора для производства плутония - СМИ

С начала июля появились некоторые признаки, в том числе сброс воды, что указывает на работу реактора.

Северная Корея возможно возобновила работу ядерного реактора в Йонбене для производства плутония для изготовления ядерного оружия.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии.

"С начала июля появились некоторые признаки, в том числе сброс охлаждающей воды, что указывает на работу реактора", — говорится к сообщению.

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Также эксперты ООН пришли к заключению, что реактор, по всей видимости, не работал в период с декабря 2018 и вплоть до начала июля 2021 года. При этом КНДР пользуется соседней с реактором лабораторией для отделения плутония из отработавшего топлива, удаленного из реактора.

Заметим, что также Пхеньян во время парадов в январе 2021 года и октябре 2020 года продемонстрировал все более многочисленный и разнообразный арсенал стратегических и тактических баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что американские эксперты считают, что КНДР возобновила или вскоре готова возобновить работы по переработке плутония на ядерном объекте в Йонбене. Такой вывод можно сделать заключение из спутниковых снимков. На них видно, как над одним из зданий, находящихся на территории ядерного объекта, поднимается пар или дым.

25 марта в КНДР был осуществлен первый с 29 марта прошлого года запуск баллистических ракет.

В то же время лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал местных жителей готовиться к тяжелым временам. Он сравнил нынешнюю ситуацию в стране с голодом 1990-х годов, в результате которого, по разным оценкам, погибли до 3 миллионов человек.

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